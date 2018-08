Treffpunkt Wien: Zitronenpasta auf Wienerisch

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu – und für Tini Kainrath rückt der Urlaub immer näher. Das Ziel: der Gardasee, wie schon in den vergangenen Jahren. Grundsätzlich probiert die Sängerin zwar gerne Neues aus, aber die Urlaube an Italiens größtem See sind dennoch Usus geworden. „Weil man doch schneller geistig runterkommt, wenn man sich auskennt“, meint die Sängerin, als sie den KURIER an jenem Ort trifft, an dem sie bis zum Urlaub ihren Pasta-Gusto stillt: Im May31.

Am 31. Mai haben die Neo-Gastronomen Carina Zoltan und Kevin Staudacher in der Maygasse 31 im 13. Bezirk ihr erstes Lokal eröffnet. Nach gemeinsamen Jahren in einer Werbeartikelfirma hat sich Kevin Staudacher vor einigen Jahren entschieden, Koch zu werden, ging beim Figlmüller-Lokal Joma in die Lehre und wagte nun mit seiner Freundin den Sprung in die Selbstständigkeit.