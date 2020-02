Im Burgenland entsteht ein kleines Selbstversorger-Paradies

Wie kommt man auf die Idee, eine Landwirtschaft aus dem Nichts aufzubauen?

Nach dem Abschluss an der Hotel- und Gastgewerbefachschule bin ich in die Schweiz auf Saison gegangen und habe für gehobene Hotels gearbeitet, in der Nebensaison bin ich viel gereist. Irgendwann war der Kontrast zwischen dem Luxus am Arbeitsplatz und der Armut auf den Reisen zu groß. Hinzu kamen die 15-Stunden-Arbeitstage, die zum Burn-out geführt haben. Ein Burn-out hat zur Folge, dass das Leben in Scherben auseinanderfällt und dann wieder zusammengesetzt wird. Jede Scherbe steht auf dem Prüfstand: Schließlich bin ich vier Jahre auf Reisen gegangen, ich hatte genug verdient. Während meiner zwei Jahre in Italien habe ich auf Bio-Bauernhöfen gegen Kost und Logis gearbeitet. Gärtnern hat mich immer schon interessiert und damals dachte ich mir, dass wir solche Agriturismo-Projekte auch in Österreich brauchen: ein einfaches Leben am Land in Kombination mit Bio-Anbau.