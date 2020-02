Das Geheimnis der perfekten Rindsuppe

Ein heißes Supperl als Geschäftsidee – drei Jahre ist es jetzt her, dass in New York die Superstars vor kleinen, hippen Suppenküchen für ihren Becher "broth to go" Schlange standen. Schnell schwappte der hippe Trend von den USA nach Europa und sogar nach Wien: Das deutsche Start-up "Brox" wagte sich mit seinen 18 Stunden geköchelten Essenzen aus Bio-Knochen von Weiderindern, Gemüse und Gewürzen in ein verstecktes Lokal nach Mariahilf.Doch so richtig hip empfanden die Wiener es nicht, mit der Rindsuppe im Becher in die Arbeit zu fahren.

Und somit wurde es wieder ruhiger: Bis Dezember, denn da eröffnete ein kleiner Stand am Spittelberger Christkindlmarkt, um seine würzigen Rindsuppen feilzubieten. Also doch eine Geschäftsidee mit Potenzial? Sieht so aus, denn seit Kurzem lässt sich diese feine Knochenbrühe auch am Wiener Naschmarkt schlürfen.