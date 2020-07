Mit Reagenzglas und Cocktailshaker: Was Apotheke und Bar eint

Hinzu kommt die optische Präsentation, die Apotheker sowie Barmann pflegen. Auch die Barutensilien erinnern an Apothekengeräte, findet er. Und, vielleicht das Wichtigste: „In beiden Berufen ist Sauberkeit und Genauigkeit oberstes Gebot.“ Zu guter Letzt ist Kommunikation wichtig. „Ob Kundschaft oder Gast: Sie vertrauen einem ihr Wohlergehen an.“

Apotheker-Familie

Vorgesehen war bei Heinz Kaiser nur eine Laufbahn: Als Spross einer alten Apotheker-Familie sollte er die elterliche Apotheke im Waldviertel übernehmen. Und schon im Studium war es vor allem die Arbeit im Labor, „das Herumkochen, die Experimente“, die ihm gefielen. Als er für Studenten-Nebenjobs über das Do & Co auch in Bars wie dem in den 1980er-Jahren legendären „Barfly“ landete, war schnell klar: „Ich habe Blut geleckt und wusste: Das will ich lernen.“

Neben dem Mixen und Servieren in den großen Cocktailbars von Barfly-Besitzer Mario Castillo habe er in diesen Jahren der Bar- und Cocktail-Hochblüte vor allem „Stressresistenz und Belastbarkeit“ gelernt. Die Sache mit der elterlichen Apotheke kam dann anders: Als Kaiser endlich zeitverzögert auch das Studium abgeschlossen hatte, wurde er Vater – und blieb vorerst im Barbetrieb.