Kurkuma und Estragon: Neuer Geschmack für Sommercocktails

Dazu kommt das Image als Superfood, was Gesundheitsbewussten den Griff zu diesem Cocktail möglicherweise erleichtert. Für Bar-Experten zählt freilich der Geschmack. Bereits eine oder zwei Prisen reichen, um eine andere Geschmacksnote hinzuzufügen, schwärmte Jillian Vose, Bardirektorin vom „Dead Rabbit“ in New York jüngst in der New York Times. Die Bar wird immer wieder unter die besten der Welt gelistet.

Die Barchefin mischt Kurkuma neben anderen Zutaten mit Whiskey, Brandy und Joghurt. Für die Gäste sei das öfters eine höchst ungewöhnliche Mischung, der neugierig macht. Vose beobachtet, dass die Gäste schlückchenweise trinken, um den zugrunde liegenden Geschmack herauszuschmecken.