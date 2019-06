Bittersüße Sommerliebe: Aperol Spritz in der Imagekrise

Mainstream-Falle

Just in seinem Jubiläumsjahr – 1919 wurde der Likör von zwei venezianischen Brüdern auf der Internationalen Messe in Padua vorgestellt – erschien in der New York Times ein Artikel mit dem unmissverständlichen Titel „The Aperol Spritz Is Not a Good Drink“ ( Aperol Spritz ist kein guter Drink, Anm.), in dem die Autorin ihrer Abneigung freien Lauf lässt: „Serviert in riesigen Weingläsern, paart sich der süßliche Aperitif mit Sodawasser, Billig-Prosecco und einer Orangenscheibe in Übergröße“, heißt es da – das Ergebnis trinke sich „wie ein Capri Sun nach dem Fußballtraining an einem heißen Tag. Aber nicht auf eine gute Art.“ Das Eis verwässere den Geschmack, der Likör sei zu süß, zu klebrig.