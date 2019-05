Bowle: Der Hingucker bei jedem Sommerfest

Ab in den Eisschrank

Wie aber geht man die Bowle an, damit sie so schmeckt wie vom Profi? Damit das Getränk das Fruchtaroma annimmt, schneidet der Barkeeper diese immer in gleich große Stücke: „Selbst Heidelbeeren oder Brombeeren halbiere ich“, erzählt er. Das Obst vermischt er mit dem Wein – ist das Gemisch zu sauer, wird es mit einem guten Sirup vermischt: also die Erdbeerbowle mit Erdbeersirup, Brombeerbowle mit Brombeersirup oder Cassis. „Ein genaues Rezept und eine Regel, wie viel Süßes man zugibt, gibt es nicht, weil die Früchte immer eine unterschiedliche Säure haben.“ Für Burger ist es ganz wichtig, dass der Sirup keine Diskonter-Ware ist, sondern ein qualitativ hochwertiges Markenprodukt. Oder noch besser: selbst gemacht.

Nicht verwässern

Rund zwei Stunden lässt Patrick Burger diese Wein-Obst-Sirup-Mischung stehen. Dann füllt er einen Teil des Ansatzes in ein Gefriersackerl – sein Trick, um die Bowle längere Zeit kühl zu halten. Kurz vor dem Servieren legt er den Eisblock zum restlichen Getränk. „Das hat den Vorteil, dass die Bowle nicht so verwässert wird, wie es bei Eiswürfeln der Fall wäre.“ Übrigens: Wer Gin, Wodka oder sonst etwas Hochprozentiges in die Mischung gibt, der sollte das immer machen, bevor er einen Teil einfriert.