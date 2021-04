Grammelknödel to go: Niederösterreichs Haubenköche rocken Wien

Drei Wochenenden, zwölf Spitzenköche, 26 Hauben. Niederösterreichs beste Köche reisen für ein lukullisches Gastspiel in die Bundeshauptstadt an und zeigen, dass sich Grammelknödel oder Waldviertler Feuerfleck mit Roastbeef hervorragend als österreichisches Streetfood eignen. Bereits vor einigen Wochen machten es Oberösterreichs Spitzenköche vor und trumpften mit ihrem Können in Wien auf. Und das mit großem Erfolg.

Als Gastgeber fungieren dieses Mal Hans und Thomas Figlmüller – sie stellen ihr Szene-Lokal Joma am Hohen Markt vom 16. April bis 2. Mai jeweils freitags bis sonntags zur Verfügung.