Top 4 Private Köche und Köchinnen für die Zeit zu Hause

Home & Cooking, Graz

Küchenchef David da Silva vom Kirchenwirt in Graz und Umgebung gibt es nicht zum Pauschalpreis – der Kunde zahlt nach Aufwand (Stunden und Wareneinsatz). Wer den Koch in anderen Bundesländern buchen will, zahlt auch Logis und Anreise.

www.home-cooking.at

Die Wanderköchin, Baden

Brigitte Indra-Tiefenbrunner bereitet alles in der fremden Küche zu: Je nach Menü kostet ein Familienessen in Baden und Wien-Umgebung für vier Personen rund 370 Euro. Ihre Spezialgebiete sind die orientalische, die österreichische und die asiatische Küche.

wanderkoechin.at

Elena’s Homecooking, Wien

Elena Rettl kocht in Wien und Umgebung, im Juli und August geht es nach Kärnten: Ihre Pauschale beträgt zwischen 440 und 550 Euro, zuzüglich dem Menüpreis. Derzeit bietet sie auch Take-away-Gerichte an, die zu Hause nur noch finalisiert werden müssen.

www.homecooking.at

Lieblingsküche, Wien

Normalerweise bietet Florian Mükisch sein Private Cooking in Wien und Umgebung für bis zu 17 Personen an. Der Preis wird individuell nach Zutaten und Stunden-Aufwand berechnet. Ein dreigängiges Geburtstagsessen für eine vierköpfige Familie kostet zwischen 320 und 400 Euro.

lieblingskueche.com