EuGH: Hanf-Brownie von Aida bald wieder im Verkauf

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied am 25. November 2020, dass ein EU-Mitgliedstaat die Vermarktung von CBD-Produkten, die in einem anderen Mitgliedsstaat rechtmäßig hergestellt wurden, nicht verbieten darf.

Laut der österreichischen Konditorei Aida urteilte der EuGH zudem, dass CBD im Gegensatz zu THC "offenbar keine psychotropen Wirkungen oder schädlichen Auswirkungen" auf den menschlichen Körper hat.

Zuletzt strebte die EU-Kommission ein Verbot von CBD an, in diesem Fall wäre der Handel nur als verschreibungspflichtiges Betäubungsmittel erlaubt gewesen.

Nach langer Zeit der Ungewissheit ist dies nun ein klares Statement zum legalen und freiverkäuflichen CBD-Verkauf.

Nachdem die Wiener Traditions-Café-Konditorei Aida ab Sommer 2018 CBD-haltige Produkten wie Brownie und Cremeschnitte anbot, entschloss sich im Dezember die damalige Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ), per Verordnung den Verkauf von CBD-haltigen Lebensmitteln zu verbieten.

Daraufhin verteilte Aida-Eigentümer Dominik Prousek am Abend des 12. Dezembers 2018 seine Vorräte am Wiener Stephansplatz. Innerhalb weniger Minuten wurden mehrere tausend CBD-haltige Produkte verschenkt.

"Das Erkenntnis des Europäischen Gerichtshof ist wegweisend und war schon längst überfällig", so Dominik Prousek. "Wir gehen davon aus, dass nun auch im Gesundheitsministerium der antiquierte Novel Food-Erlass der Europäischen Union hinterfragt und nicht ratifiziert wird, um ehest wieder unsere beliebten CBD-haltigen, süßen Produkte anbieten zu dürfen. Die vergangenen zwei Jahre waren die schwammigsten hinsichtlich des rechtlichen Status, denn an Tankstellen, in Trafiken, CBD-Shops und Automaten konnte man CBD-Produkte kaufen."