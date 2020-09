CBD-Boom: Teure Tests wegen unklarer Gesetze

An wohl keinem anderen Ort in Österreich findet man so eine große Auswahl an Drogen wie im dritten Stock des Bundeskriminalamts in Wien. Im Büro für Kriminaltechnik werden täglich rund um die Uhr Proben aus Sicherstellungen der Polizei untersucht.

Der KURIER durfte gemeinsam mit dem Leiter des Büros, Robert Hirz, und dem Leiter des Büros zur Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität, Daniel Lichtenegger, einen Blick ins Labor der Kriminaltechniker werfen.