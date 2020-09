Echt fett: Warum Hanföl das bessere Kokosöl ist

In der Zusammensetzung von Ölen unterscheidet man zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren: "Gesättigte Fette sind in der Regel in tierischem Fett wie etwa Butter enthalten. Diese sollten wir nicht zu viel zu uns nehmen. Der Vorteil von Pflanzenölen ist, dass diese vor allem ungesättigte Fette enthalten: Hier gibt es die einfach und mehrfach gesättigten, zu Letzteren gehören die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. In Österreich nehmen wir zu viel Omega-6-Fettsäuren zu uns, da Sonnenblumen- und Maiskeimöl sehr reich an diesen sind."

Ein Zuviel von diesen Fettsäuren fördert Entzündungen wie Arthrose oder Rheuma. "Deswegen wäre es gut, wenn wir mehr Olivenöl und Omega-3-Fettsäuren aus Leinöl oder Hanföl zu uns nehmen würden. Auch Rapsöl kann man guten Gewissens verwenden."