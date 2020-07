Kernkraft: Das beste Kürbiskernöl Österreichs wurde gekürt

Es wurde kräftig mit der Zunge geschnalzt, gespuckt und auf das Tischtuch gekleckert: Zum 15. Mal lud Restaurantführer Gault&Millau heimische Spitzenköche zur Blindverkostung der besten 20 Kernöle Österreichs ein.

Landesweit gibt es mehr als 3.500 Betriebe, die sich auf das grüne Gold spezialisiert haben. Wobei kleine Landwirte nicht jedes Jahr Ölkürbisse anbauen und verarbeiten.

Ausgewählt wurden für die Verkostung Öle, die zu den Besten der Landesprämierung 2020 zählten.

Kürbiskernöl-Expertin Theresia Fastian: "Für den Titel des besten Kürbiskernöls in Österreich werden die zehn besten Öle aus landwirtschaftlichen Betrieben sowie die zehn besten Öle von Ölmühlen blindverkostet. Aufgrund der hohen Anzahl von Landwirten, die Kernöle herstellen, ist es für diese viel schwieriger, in die Endrunde zu kommen."

Kürbiskerne für steirisches Kernöl mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.) dürfen in der Süd-Steiermark, im Süd-Burgenland und in Teilen Niederösterreichs angebaut, aber nur in der Süd-Steiermark und im Süd-Burgenland gepresst werden.

Anders als Olivenöl wird original-steirisches Kürbiskernöl immer frisch gepresst: Die Besonderheit sind nussige, lebendige Aromen sowie ein roter Farbton, wenn man das Öl gegen das Licht hält.