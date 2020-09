Stimmt's oder stimmt's nicht: Olivenöl im Kühlschrank lagern

Licht beschleunigt die Alterung von Ölen. Falls Sie Öl in einer hellen Flasche gekauft haben, können Sie dieses in eine dunkle Flasche umfüllen. Aber nicht nur Licht, auch Sauerstoff tut dem Öl nicht gut: Wenn wir davon sprechen, dass ein Öl ranzig riecht, dann haben sich Fette durch Oxidation in schlecht riechende Abbauprodukte umgewandelt.

Keine Gefahr für die Gesundheit, aber auch kein Genuss.