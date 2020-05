Wer ist Josef Donhauser und was plant er mit Vapiano?

Konditor

Josef Donhauser kommt am 10. Jänner 1970 auf die Welt – in Kirchberg am Wechsel (NÖ) betreiben seine Eltern eine Konditorei mit Café. Nach der Hotelfachschule am Semmering absolviert er eine verkürzte Konditor-Lehre in der Kurkonditorei Oberlaa in Wien, es folgt ein Auslandsjahr in der französischen Schweiz. Zurück in seinem Heimatdorf eröffnet er die Tenniskantine „Salettl“, drei Jahre danach übernimmt er den elterlichen Betrieb.

Unternehmer

In seinem Unternehmen, die DoN Group, beschäftigt er 1.300 Mitarbeiter und setzte vor der Corona-Krise 74 Millionen Euro um. Als Caterer zählt die Gruppe u.a. die ÖBB und den Flughafen Wien als Kunden, zudem gehören in Wien die Lucy Bar im Belvedere 21, das Schlosscafé im Oberen Belvedere und das Café Volksgarten, in Linz Das Anton und Das Bruckner’s, in Niederösterreich das Mamas sowie in Tirol das Bergrestaurant Seegrube zu dem Unternehmen. Weiters betreibt Donhauser vier Subway-Standorte sowie Fat Monk.