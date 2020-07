Ein Best-Of-Freizeit

Auf der Bühne treffen Buhlschaft und Tod nicht aufeinander, dafür tun sie es in dieser Ausgabe der freizeit, die sich voll und ganz Salzburg und seinen fulminanten Festspielen widmet: Wir haben Caroline Peters und Peter Lohmeyer getrennt voneinander befragt und in einem kecken Fragebogen herausgefunden, was sie eint und was sie trennt. So trinken beide gerne ein Pfiff Bier nach der Aufführung, bei den Favoriten für Lieblingsorte gehen ihre Meinungen aber auseinander: Sie liebt es am Meer zu sein, er mag lieber den grünen Rasen. Und wie steht es mit Sex vor dem Auftritt?

Apropos Lieblingsorte: Salzburg, das ist „Jedermann“, Hochkultur und ein Feuerwerk der Darbietungen. Zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe war geplant, die Festspiele verkürzt aber doch stattfinden zu lassen. Sollte sich daran nichts ändern, wird sich die Prominenz also ab Anfang August in der Stadt einfinden – wir haben einige von ihnen vorab nach ihren Erinnerungen befragt. Während Peter Simonischek gerne an die Natur rund um Salzburg denkt, fällt Senta Berger ein, wie bei plötzlichem Regen die Zuschauer aus den ersten Reihen mit Schirmen zu ihr auf die Bühne sprangen. Und Autorin, Lyrikerin, Philosophin und Komponistin Sophie Reyer hat für uns eine Geschichte über die Frauen hinter den Festspielgrößen geschrieben – ihr Großvater war in den 1960er-Jahren übrigens der „Jedermann“.

Bühne frei für dieses Kultur-Spezial!