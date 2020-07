Tür an Tür mit Lady Di: Interview mit Royalexpertin Victoria Arbiter

Ihre Wahlheimat New York befindet sich immer noch im Lockdown, also sitzt Victoria Arbiter zu Hause in ihrem hellen Schlafzimmer und lächelt in die Laptop-Kamera. Der Begriff „Royalexperte“ wird dieser Tage inflationär gebraucht, sie trägt den Titel zurecht: Ihr Vater, Dickie Arbiter, war in den Neunzigerjahren Pressesprecher von Queen Elizabeth II, Victoria verbrachte ihre Teenager-Jahre mit ihm im Kensington Palast. Heute berichtet die 46-Jährige für CNN von königlichen Großevents. Beim Zoom-Date mit der plauderte die zierliche Blondine im geschliffenen britischen Akzent aus dem royalen Nähkästchen.

freizeit: Victoria, während wir sprechen, hätte vor dem Buckingham Palast die Geburtstagsparade der Queen, Trooping the Colour, stattfinden sollen. Stattdessen gibt es heuer nur eine kleine Zeremonie in Windsor ohne Zaungäste. Kommt das der Königin gelegen, nach dieser turbulenten ersten Jahreshälfte?

Victoria Arbiter: Gerade in Krisenzeiten finden die Menschen Trost und Zuversicht in der Tradition, daher finde ich es wichtig, dass die Parade nicht ganz abgesagt wurde. Ich denke, es wäre ein Moment der Einheit gewesen, nachdem zuletzt so viel über Konflikte innerhalb der Familie spekuliert worden war. Sicher, Harry und Meghan haben die „Firma“ (die Royal Family, Anm.) verlassen, aber ich denke, aus Respekt vor der Queen wären sie ganz bestimmt auf dem Balkon erschienen.