Abtauchen ins Blaue: Spektakuläre Restaurants, Hotels & Museen am Meeresgrund

Blau wie die Meeresgrotte, tiefgründig wie die raue See oder romantisch wie ein Sonnenuntergang am Meereshorizont. Wir kennen das Meer, fahren an Küsten, schwimmen in weiten Buchten und tauchen hinab zu bunten Fischen und prächtigen Korallenriffen. Aber kennen wir es wirklich? Denn all das ist nur ein kleiner Teil davon, was der riesige Ozean zu bieten hat. Oder haben Sie schon einmal tief unten am Meeresgrund köstlichen Fisch verspeist, in einem Hotelzimmer unter Wasser in der Finsternis der Tiefsee geschlafen oder sind gar in ein Museum am Meeresgrund abgetaucht? Nicht nur das Meer selbst hat unendlich viele Facetten. Neben Ozeanografen und Meeresbiologen entdecken auch immer mehr Architekten, Künstler und Visionäre die Geheimnisse der Tiefsee und entwickeln ganze Städte, in denen man in der Zukunft unter Wasser leben kann. Umso erstaunlicher, dass in dem Roman von Jules Verne, „20.000 Meilen unter dem Meer“, Kapitän Nemo schon 1869 die Weltmeere in Besitz nahm. Fast genau so, wie es jetzt ein utopisches Konzept von einer Unterwasser-Stadt des französischen Architekten Vincent Callebaut vorsieht.