Geheimtipp Oltrepò Pavese

Wie ich herausfand, wächst hier mit 3.000 Hektar so viel Pinot Noir wie nirgends sonst in Italien (EU-weit sind es nur in der Champagne und dem Burgund mehr). Das Potenzial seiner Heimat für die Champagnermethode hat schon der Staatsmann Agostino Depretis (1813 bis 1887) erkannt. Er schaffte angeblich schon zu seiner Zeit Pinot Noir hierher. Giacomo Dal Verme fokussiert sich genauso: Nur Pinot Noir, nur Schaumwein. Auf der Selezione Italia im Wiener Hotel Regina streckte er das erste Mal seine Fühler in Richtung österreichischen Markt aus. Seine vier Hektar rund um den mittelalterlichen Turm „Torre degli Alberi“, der das Weingut benennt, hat der Klimawandelgewinner erst vor zehn Jahren ausgesetzt. Früher war es 500 Meter über dem Meeresspiegel dafür noch zu kühl.