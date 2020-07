Weekender Salzburger Land: Her mit Open-Air!

Aber so schön es auch ist, wir Salzburger fahren schon ganz gern einmal raus. Gerade im Sommer, wenn es heiß und manchmal auch ein wenig eng wird in der Innenstadt. Die Seen des Flachgaus sind ein nahe liegender Dauerbrenner. Im wahrsten Sinn des Wortes. In knapp einer halben Stunde ist man draußen bei den Trummer Seen. Noch schneller geht's zum Wallersee, Salzburgs Antwort auf die Karibik, kaum über 20 Meter tief und deshalb liegt die Wassertemperatur in heißen Sommern gern in den hohen Zwanzigern. Nur unwesentlich länger dauert es zum Fuschlsee oder zum Wolfgangsee, zwei der wahrscheinlich schönsten Badegelegenheiten Österreichs.