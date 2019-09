Weekender Brünn: So Wien und doch so anders

Jüdische Textilmagnaten

Doch fangen wir trotzdem bei Grete Tugendhat und ihrem Wohntraum an. Die Spur nimmt man am besten auf, wo der entstand: in der Villa ihrer Eltern. Die ist gleich hinterm Gartenzaun der Tugendhat zu finden und ist doch Welten davon entfernt.

Das Haus, in das der jüdische Textilmagnat Alfred Löw-Beer 1913 einzog, könnte auch in einem der Wiener Villenviertel stehen. Eleganz der Ringstraßenepoche, die sich heute ebenfalls als Museum für Besucher öffnet.

Ganz so wie das Cottage in den Wiener Nobelbezirken Döbling oder Hietzing war Schwarzfeld („ Cerna Pole“) um die Wende zum 20. Jahrhundert das Viertel in Brünn, in dem sich die neue Oberschicht der Stadt ansiedelte – und das ist es heute wieder. Wer durch diese Gassen im Norden der Stadt spaziert, pendelt zwischen perfekt restauriertem historistischem Prunk aus der Monarchie und frisch in Beton und Glas hingeklotztem neureichem Selbstbewusstsein.

Kathedralen und Skelette

Die bescheidene, unterkühlte Genialität der Villa Tugendhat verschwindet da beinahe zwischen all der architektonischen Angeberei – von damals und von heute. Der Funktionalismus, also jener Stil, der durch die Architekten des Bauhaus weltberühmt wurde, drängt sich dem Besucher nicht auf und hat doch überall in Brünn seine Spuren im Stadtbild hinterlassen.

Natürlich empfängt einen Brünn wie jede mitteleuropäische Stadt zuerst einmal mit historischer Pracht. Gotische Kathedralen wie die Jakobskirche, wuchtige Barockhäuser auf dem Krautmarkt, unterirdische Gänge, voll mit Skeletten, durch die man spazieren kann.