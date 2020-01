Weekender Rom: Auf Fellinis Spuren

Laufsteg der Lustbarkeiten

Wir beziehen im gleichnamigen Hotel für vier Tage Quartier, Auge in Auge mit dem Herzstück jenes Meisterwerks, das wohl noch in hundert Jahren für die enge Verbindung von Fellini mit Rom stehen wird. Obwohl auch fast alle seine anderen Filme – von „Die Nächte der Cabiria“ über „8 1/2“ bis „ Fellinis Stadt der Frauen“ sowie „Ginger und Fred“ – in der Hauptstadt Italien entstanden sind.

Sogar Teile von „Amarcord“, Fellinis Erinnerungen an seine Jugend an der Adria. Kunststück. Fellini drehte fast alle seine Filme in Cinecittà, der „Kino-Stadt“, jenem riesigen, im Südosten von Rom gelegenen und 1937 von Mussolini eröffneten Filmstudio-Areal.

Auch andere Kapazunder waren in der Traumfabrik am Tiber aktiv. Sandalenfilme wie „Quo Vadis?“ und „Ben Hur“entstanden hier, Italowestern wie „Für eine Handvoll Dollar“ oder Martin Scorseses „Gangs of New York“. Bei einer Tour durch Cinecittà staunt man nur so über die Bedeutung dieser in Europa wirklich einzigartigen Filmstadt: Mehr als 3.000 Kinofilme wurden hier produziert.