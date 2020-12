Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Ich kann mich gut erinnern: Das Wohnzimmer war versperrt, das Schlüsselloch abgeklebt. Die goldene Glocke, die das ganze Jahr auf der Kommode steht, war verschwunden, stattdessen fand ich als 5-Jährige eine Engelslocke und war aufgeregt – das Christkind muss durch den Gang geflogen sein (und hat abends die verschollene Glocke geläutet). Heute ist es wieder so weit, viele Kinder erwarten freudig den Heiligen Abend und stehen staunend vor geschmückten Christbäumen, können das Auspacken der Geschenke nicht erwarten.

Doch so viele Packerl es auch sein mögen, in diesem Jahr ist für uns alle das schönste Geschenk ganz bewusst wohl nur ein einziges: das Beisammensein mit den Liebsten, natürlich mit den notwendigen Abstandsregeln und Personenbegrenzungen. Hätte uns vor einem Jahr jemand gesagt, es wäre möglich, dass das nächste Weihnachtsfest so anders wird oder sogar wackelt, wir hätten ihn für verrückt erklärt. Nachdem aber schon das Osterfest ins Wasser gefallen ist, ist das Bewusstsein für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bei vielen gestiegen.

Für alle, die dennoch auf die Schnelle ein Geschenk oder Mitbringsel brauchen, haben wir in dieser Ausgabe (die durch die Feiertage ausnahmsweise schon heute erscheint) Last-Minute-Tipps parat. Für alle, die noch kein Menü gerichtet haben, auch Last-Minute-Rezepte und oder auch Last-Minute-Styling-Tipps.

Wir wünschen Ihnen wunderbare Weihnachten!