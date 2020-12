Chic mit Schach: die schönsten Styles aus der Serie Damen-Gambit

Seitdem die 24-jährige Anya Taylor-Joy, Hauptdarstellerin der Serie „Das Damengambit/The Queen’s Gambit“, mit ihrer Rolle einen Schachboom ausgelöst hat, werden auch in Österreich immer öfter schachspielende junge Paare gesichtet. Und es werden immer mehr, die von ihrer neuen Leidenschaft schwärmen.

Auch wenn die Schauspielerin in einem Interview zur Netflix-Miniserie behauptete, „es geht nicht um Mode“, boomen doch auch ihre Film-Looks. Denn nicht nur das Brettspiel selbst ist wieder stark im Trend, sondern auch die Looks der späten 1950er- und 1960er-Jahre, damals ein Zeichen von Feminismus und Rebellion gegen das Establishment.