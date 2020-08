Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Manchmal ist es wie verhext. Da steht man am Abschlag des zweiten Lochs am Westkurs des Colony Club Gutenhof in Himberg und drapiert den zweiten Ball aufs Tee. Jedes, wirklich jedes Mal, brauche ich dort mindestens zwei Versuche. Eigentlich sieht es aus wie ein einfaches „Par 3“, also eine Golfbahn, die für gute Spieler mit drei Schlägen bewältigbar wäre. Aber neben der Bahn plätschert ein Bach und der scheint Bälle magisch anzuziehen, viele meiner landeten bereits genau dort.

Ich bewege mich mit einem Handicap von 29,7 im Mittelfeld, doch so manches „Par 3“ schaffe an guten Tagen auch ich mit drei Schlägen. An der Stelle darf ich ganz stolz von meinem „Eagle“ erzählen: Auf einem „Par 4“, für das gute Spieler vier Schläge brauchen, lochte ich nach zwei Schlägen ein – das war vor einigen Jahren im griechischen Costa Navarino und so selten, dass es ewig in meiner Erinnerung sein wird. Denn in der Regel dominieren auf meiner Scorecard die „Pars“ und „Bogeys“ (ein Schlag über Par), an verflixten Tagen auch viele „Doppel-Bogeys“ (zwei Schläge über Par).

Ja, Golf, das ist Sport – allen, die das bezweifeln, empfehle ich den genauen Blick: Man geht rund vier Stunden über die Fairways, den Schläger im Gepäck, schlägt viele Dutzend Male ab (und daneben) und braucht für jede Bewegung höchste Konzentration. Von der Flut an Emotionen – von Glück bis Ärger – ganz zu schweigen. Wir nehmen Sie mit auf vier heimische Plätze, wer nicht selbst abschlägt, kann sich von den traumhaften Kulissen verzaubern lassen.

Schönes Spiel!