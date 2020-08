"Ich bin Iris": Deutschlands einzige Filmdiva feiert ihren 70er

Der Film hieß „Rallye Paris – Dakar“. Eine Abenteuer-Doku-Improvisation. Mit Hanno Pöschl. Mit Hanno hatte ich bis dahin ein halbes Dutzend Filme gedreht. Zwei „Kottans“, „Kassbach“, „Santa Lucia“, „Phoenix ...“. Seine Filmpartnerin kannte ich nur von Fotos als Blumenkind neben Abi Ofarim (Anm. Sänger, Gitarrist, Musikproduzent, Tänzer und Choreograph).

Eine Frau zum Pferdestehlen

Sie strahlte mich an: „Iris! ich bin Iris.“ Vadim flüsterte: Sie hat noch allen den Kopf verdreht. „Ich bin Iris.“ Vadim: Mit ihr kannst du Pferde stehlen. „Ich bin Iris Berben.“

Vor zehn Jahren hat mir Iris Berben zum Geburtstag Folgendes geschrieben: „Ich möchte kein Filmangebot von P. P. missen. ,St. Petri Schnee’, ,Lex Minister’, ,Rochade’. Nie wurde Lebenszeit vergeudet. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt und ich habe P. P. kennengelernt – so weit er es zulässt. Er ist wie der Refrain in ,The Joker’ von Steve Miller: ,I get my lovin’ on the run’.“