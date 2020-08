Happy Birthday! Stilikone Iris Apfel wird 99

„Wonderful“, schwärmte sie kürzlich gegenüber dem People-Magazin. Und während die Maske wirke, spendiere ihr ein Mitarbeiter zudem eine Pediküre, ein anderer eine Maniküre. Der ganz normale Alltag eines Supermodels? Könnte sein. Aber Iris Apfel ist weit mehr als das: Sie wird als Stilikone verehrt, schnappt Gigi Hadid und Kendall Jenner die besten Kampagnen vor der Nase weg – und wird am 29. August stolze 99 Jahre alt.

Gäbe es diese Frau nicht schon, man müsste sie erfinden. „Meine Philosophie ist: aus allem das Beste machen“, sagt Apfel. Das löst die flotte Seniorin nicht nur ein, wenn sie sich beautytechnisch am Tiefkühlfach orientiert. Das gilt in allen Lebenslagen. Pragmatismus gewinnt. Auch was ihr Alter betrifft. „Ich bin der älteste Teenager der Welt“ lautet einer der Glaubenssätze in ihrem Buch „Accidental Icon“. Grant ist ihr ein Graus. Sie will lieber neugierig bleiben, offen für Neues, staunen.

Berühmt wurde sie, da war sie 83

Und gestaunt hat sie nicht schlecht. Wessen Karriere erfährt in so späten Jahren schon noch so einen Kick? Schuld ist das Metropolitan Museum of Art. Das wollte 2005 eine kleine Schau mit Apfels Schmucksammlung veranstalten. Doch dann betraten die Kuratoren Apfels Apartment in New York. Und entdeckten eine Wunderkammer. Immer wertvollere Schätze förderten sie zutage. Ob Haute-Couture, chinesische Kleider oder tibetischer Schmuck: Die große Ausstellung, mit der sich das Met erstmals vor dem Stil einer Frau verneigte, die keine Designerin und noch am Leben ist, wurde ein großer Hit. Und Iris Apfel ein Star.