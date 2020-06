Andreas Kronthaler: "Mode hilft einem das Leben zu bewältigen"

Dass er seit Jahrzehnten in Großbritannien lebt, merkt man Andreas Kronthaler im Gespräch nicht an. In einem 4.000-Seelen-Dorf im Zillertal aufgewachsen, ist dem Designer bis heute sein sympathischer Tiroler Akzent erhalten geblieben. Ebenso die Bodenständigkeit, die es in der obersten Modeliga, in der er und seine Frau Vivienne Westwood mit ihrem Label spielen, so nur noch selten gibt. Was sich in Wien tut, will der 54-Jährige am Telefon gleich als Erstes wissen. Auch wenn er noch regelmäßig in seiner Heimat anzutreffen ist – sein Londoner Haus hat der gebürtige Österreicher in den vergangenen Monaten neu zu schätzen gelernt.

Freizeit: Andreas, wie haben Vivienne und du die außergewöhnlichen Wochen, die hinter uns liegen, verbracht?