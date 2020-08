Die größten Stilikonen von heute – und was sie einzigartig macht

Oft sind es Filmstars, die eine ganze Ära prägen. Wer erinnert sich nicht an den femininen, elfenhaften Stil von Audrey Hepburn oder die Hippie-Phase von Brigitte Bardot? Von Marlene Dietrich über Elizabeth Taylor bis Madonna: Ihre Outfits waren am Puls der Zeit oder eilten ihr sogar voraus - und beeinflussten auch unseren Geschmack maßgeblich. Auch der Stil mancher Herren ging in die Modegeschichte ein. Die lässigen Looks von Steve McQueen oder die Coolness von Alain Delon, um nur zwei von ihnen stellvertretend zu nennen, bleiben unvergessen. Doch lässt sich ein markanter Stil nur in der Vergangenheit ausfindig machen? Wer sind die Stilikonen von heute? Wir haben sechs Trendsetter der Gegenwart ausgewählt – jeder für sich ein Unikat. Wer ist Ihr Favorit?