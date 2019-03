Auf diese Outfits schwören französische Stilikonen über 40

Die Kunst, sich so zu kleiden, dass man stets stilsicher auftritt, ohne dass es zu gewollt wirkt, scheint Französinnen in die Wiege gelegt zu sein. Den "Je ne sais quoi"-Look beherrschen nicht nur junge Frauen mühelos. Diese französischen Stilikonen zeigen vor, wie man sich mit über 40 zeitlos gut kleidet.

Caroline de Maigret: Ton in Ton

Klar, schwarz geht immer. Mindestens genauso elegant sieht die Trägerin jedoch in helleren Nuancen von Kopf bis Fuß aus. Wie wäre es mit einem Totallook in Beige wie er an Caroline de Maigret bei der Chanel-Show zu sehen war? Um dem Look einen Hauch Coolness zu verpassen, stylt die 44-Jährige dazu mehrere große Ketten im Lagenlook.