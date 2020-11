Ein Best-Of der aktuellen Ausgabe

In jedem Kleiderkasten gibt es ein paar wenige Teile, von denen man sich beim Aussortieren einfach nicht trennen will – auch dann nicht, wenn man sie schon lange nicht mehr getragen hat. In meinem Fall ist das bei einer beigen Fransen-Jacke so. Bestimmt zehn Jahre ist sie alt, früher gern getragen, fristet sie seit Langem ihr Dasein auf dem Kleiderbügel. Wie gut, dass dieser Style gerade wieder richtig in Mode kommt. Auf den Trendseiten gibt’s jede Menge Inspiration für schwungvolle Looks – von Kleidern über Röcke und Taschen, sogar bin hin zu Schuhen. Und meine Jacke? Als ich unlängst in sie schlüpfte, stellte ich zwei Dinge fest: Sie passt noch (uff!). Und sie gefällt mir noch! Fazit: Sie wird jetzt wieder häufiger „ausgeführt“.

Schwungvoll geht es auch im Wald zu – dann nämlich, wenn der Wind durch die Blätter streift. Wussten Sie, dass es einen sogenannten „Klangwald“ in Niederösterreich gibt? Wir machen uns auf, um ihn zu entdecken und ergründen seine Geschichte.

Richtig in Schwung kommen wir auch beim Spielen – und zwar mit dem berühmten bunten Rubik-Würfel. Das Drehpuzzle hat es Ratefüchsen seit Jahrzehnten angetan, und weil Spiele derzeit Hochkonjunktur haben, beleuchten wir das Phänomen und erzählen, wieso der Erfinder sich unsichtbar machen wollte, als das Spiel immer mehr im Rampenlicht stand.

Wir wünschen wie immer viel Lese-Vergnügen mit dieser druckfrischen Ausgabe!