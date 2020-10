Die neue Wohnlust: Eine Reise durch die neuesten Interior-Styles

Modern Statement: Farbige Wände, runde, feminine Formen und ein Möbelmix aus Klassikern und Moderne. Die New Yorker Designerin Young Huh entwirft internationale Interiors vom Privathaus bis zu Hotels und Restaurants. Hier ein Beispiel zu einem Apartment in Manhattan, https://www.teneues.com

Wohnlich ist der Dachs-Bau, der Bienen-Korb, der Ameisen-Haufen, aber nicht die modernen Wohnungen“, sagte der österreichische Schriftsteller Peter Altenberg einmal vor 100 Jahren. Zum Glück hat sich der moderne Wohnstil im letzten Jahrhundert komplett gewandelt. Dank internationaler Möbelmessen und findigen Interiordesignern können wir es uns jetzt im Herbst zu Hause so richtig gemütlich machen. Aber das weltweite Angebot an Möbeln und Wohnaccessoires ist groß und unübersichtlich. Also was tun, wo beginnen, wenn man sich neu einrichten will? Bei einer Reise durch zahlreiche Wohnmagazine oder noch besser Interior-Bücher, findet man wunderbare internationale Wohntrends. Wie etwa in der neuen „Bibel des Interior Design“ des renommierten Londoner Designers Andrew Martin. Er wählte für sein Buch die interessantesten Wohntrends der weltbesten Designer aus. Darin zu sehen sind etwa auch das Chalet des österreichischen Designbüros von Bernd Gruber, das weiter unten zu sehen ist, wie auch das fröhlich bunte New Yorker Wohnzimmer (Foto oben).

Die neuen Räume