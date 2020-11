Abenteuer Archäologie: Eine Reise durch die Zeit

Bei den Mumien in den Sarkophagen handelt es sich um hohe Beamte und Priester, also die Führungsriege eines Reichs, das damals bereits auf eine 2.500-jährige Geschichte verweisen konnte. Die große Pyramide von Gizeh war zu ihrer Zeit sagenhafte 2.000 Jahre alt, also so antik, wie für uns die alten Ausgrabungen in Carnuntum oder das Kolosseum in Rom!

Kurz nachdem die Herren in ihren Sarkophagen bestattet wurden, eroberten die Perser das Land, dann kamen die mazedonischen Ptolemäer. Das Wissen der Beamten über die lange und reiche Geschichte ihres Landes wurde praktisch mit ihnen beerdigt. Als Julius Caesar sich 500 Jahre später von Cleopatras Charme einwickeln ließ, wusste kaum mehr ein Ägypter, wie diese Pyramiden entstanden sind und wer sie bauen ließ. Am wenigsten wohl Cleopatra, die letzte Pharaonin, die eigentlich Griechin war.

Die Mutter der Mysterien

So wurde die große Pyramide von Gizeh im Lauf der Zeit zur Mutter aller Mysterien. Die auch heute noch Rätsel aufgibt. Ein Team aus deutschen und japanischen Ingenieuren konnte mit Hilfe von Myonendetektoren eine bisher unbekannte Kammer entdecken. „Groß wie ein Passagierflugzeug mit 200 Plätzen“, sagen die Wissenschaftler.