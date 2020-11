40 Jahre Rubik's Cube: Der Zauber der Würfel

Noch erstaunlicher aber ist, dass der Würfel, dieses 3x3x3-Drehpuzzle, nach wie vor so präsent ist. Von Ungarn aus hat es vor mehr als 40 Jahren seinen Siegeszug um die Welt angetreten. Und nach dem ersten Hype Anfang der 1980er-Jahre wurde es tatsächlich etwas ruhig um das Spiel. Bis das Internet sowie zahllose „Magic Cube“-Apps ihm wieder ein neues Leben einhauchten. Die Spieler heißen seither nicht mehr „Spieler“, sondern „Cuber“.

Der Boom hält an

„Erst das Aufkommen des Internets brachte die verstreuten Cuber auf strukturiertere Weise zusammen“, erklärt sich Rubik das Phänomen, dass sein Würfel nicht längst ganz unten in den Spieltruhen dieser Welt abgelegt ist.

Man kann die Sache drehen oder wenden, wie man will, es ist erstaunlich, wie sehr etwa Cube-Apps boomen. Es gibt Abertausende von ihnen, ob sie nun „Cubesolver“ heißen, „3D-Cube Puzzle“ oder „Cube Timer“. Sie alle werden genutzt, gerade während dieser langen und oft einsamen Tage, Wochen und Monate.

Natürlich hat es geholfen, dass der Würfel immer wieder auch prominent in Filmen platziert wurde, etwa von Hollywoodstar Will Smith in „Das Streben nach Glück“ oder in dem Film über Whistleblower Edward Snowden. Aber der Grund, warum er nie aus der Mode kam, liegt tiefer, in uns – im Homo ludens. Wir spielerisch veranlagten Menschen wollen einfach nicht einsehen, dass dieser scheinbar so simple Würfel sich als so komplex entpuppt, sobald wir ihn aus seiner Grundstellung drehen.

Er kann uns ärgern und beinahe verrückt machen, Es gibt nämlich tatsächlich Trillionen von Möglichkeiten, ihn zu drehen und zu wenden, bis seine Farben endlich wirklich zueinander passen.

Beim Schachspiel sei der Wettkampf offenkundig, meint Rubik. „Doch das Spiel mit dem Cube ist etwas von Grund auf anderes. Wir sind allein mit dem Problem. Unser Gegner ist der Cube selbst und sein komplexes Wesen.“

„Ich bin in der Cubertät“

Dabei macht der Würfel auch Spaß. Ernő Rubik bringt noch immer eine Karikatur zum Schmunzeln, die er in einer Zeitung sah: Sie zeigte ein Mädchen in einem T-Shirt mit der Aufschrift „Ich bin in der Cubertät.“

Die kniffelige Erfindung verschaffte Rubik „finanzielle Sicherheit, noch bevor ich vierzig war“. Aber ein Ausruhen auf diesem Erfolg kam nicht in Frage. Schon allein, weil der Zauber des Würfels ihn immer wieder aus dessen Schatten hervorholte. 2009 erzählte ihm jemand, dass die Milliardäre von Silicon Valley beim Musikfestival „Burning Man“ in der Wüste von Nevada unter einem riesigen „Groovik’s Cube“ gefeiert haben. „Eine voll spielbare, mehr als zehn Meter große Skulptur, die von meinem Puzzle inspiriert war.“