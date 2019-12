Ein Best-Of aus der aktuellen Freizeit

Und plötzlich ist er da: der Heilige Abend. Haben wir nicht gerade noch den beginnenden Advent gefeiert und die erste Kerze am Kranz angezündet? Jetzt wird es hektisch: Einkaufen fürs Weihnachtsmenü, Last-Minute-Shoppen in den Geschäften und das alljährliche Ausbrechen hysterischer Verabredungsreflexe. Noch schnell ein Punsch da, eine Feier dort – wir neigen dazu, möglichst viel ins alte Jahr packen zu wollen und Treffen zu arrangieren, teils mit Menschen, die man das ganze Jahr über auch kaum gesehen hat. Wieso machen wir das? Vielleicht ist es das nagende Gefühl des schlechten Gewissens: Wieder ein Jahr vorbei, was habe ich alles geschafft. Doch auch: Was ging sich nicht aus? Beruhigen wir uns, indem wir mit ein paar letzten Verabredungen noch das Ruder rumreißen wollen? Womöglich. Dabei hat das ganze Manöver einen wirklich wichtigen Kern: Wir schenken damit das Wertvollste, das es gibt – Zeit.

Im Grunde ist es das beste Präsent, das es geben kann. Aufmerksamkeit und Besinnung auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, sollten uns das ganze Jahr über begleiten, nicht nur zu Weihnachten. Und kippen wir zu Jahresende nicht in eine Endzeitstimmung, die nur noch von Hektik getränkt ist. Unsere Liebsten haben jetzt Vorrang.

Im Namen der ganzen Redaktion wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und schöne Feiertage. In dieser Ausgabe haben wir eben dafür stimmige Geschichten zusammengestellt – tauchen Sie ein und lehnen Sie sich zurück. Es ist Weihnachten. Frohes Fest!