Eine Reise zu den Polarlichtern

So aufgeklärt, abgeklärt und allwissend wir auch sind. Stehen wir unter einem Firmament, wo in jeder Ecke ein Polarlicht leuchtet, sind wir vor allem einmal eines – ganz ruhig. Entweder vor Staunen. Oder vor Schreck. Denn so etwas hat man noch nie gesehen. Weder im Science-Fiction-Kino noch durch die Virtual-Reality-Brille. So etwas sieht man nur in der Natur. Und nur im Norden.

Samstagnacht in Kirkjufell an der Westküste Islands. Ganz hoch am Himmel gerät alles in Bewegung. Die Farben rauschen nur so vorbei. Ein Regen aus buntem Licht, Grün, Blau, Rot, mit allen Zwischenstufen. Es flirrt, es wabert, es irrlichtert. Begleitend dazu würde man ein Donnern erwarten. Oder ein Grollen. Aber es herrscht absolute Ruhe. Wie von Zauberhand bewegt sich über den Bergen ein Vorhang aus atemberaubendem Leuchten. Ein Naturspektakel im XXXLarge-Format und in totaler Stille.

Alltag für Isländer

Auch wenn wir in Mitteleuropa uns manchmal an einem schwachen roten Leuchten am Himmel erfreuen können: Die volle Show gibt’s nur im Hohen Norden. Wer ein richtig gutes Polarlicht erleben will, so sagt die Wissenschaft (siehe Interview, S. 20), muss reisen. Nach Norden und dann immer geradeaus. Je weiter, desto besser. Zwischen 66. und 74. Breitengrad sind die Bedingungen ideal. Da sind wir dann schon im Polarkreis, Mittelgrönland, Zentralalaska - oder der Norden Norwegens und Finnlands. Und Island natürlich.