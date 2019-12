"Gospel ist eine Botschaft": Die starke Stimme des größten Gospelchors Österreichs

Dienstag, 19 Uhr, Volkshochschule in der Längenfeldgasse in Wien. Miss Minor streift die türkise Robe der „Longfield Gospel Singers“ über, summt nebenbei die Melodie des berühmten Gospelsongs „Down by the Riverside“ und schon fühlen wir uns um Tausende Kilometer versetzt – vom Meidlinger Betonbau im Nu mitten auf die heißen, staubigen Baumwollfelder Mississippis.

Landarbeitern, die dort früher nicht nur während der Erntezeit geschunden wurden, verliehen Songs wie diese im besten Fall eine enorme Stärke. Die Texte sprachen Mut zu. Und mehr. Beverly Minor erklärt: „Die Sklaven sangen diese Lieder nicht nur, um sich in der Gruppe stark zu fühlen. Die Texte bestanden teilweise aus einer Art Geheimsprache. Es war eine Möglichkeit, sich während der Arbeit auf dem Feld über etwas verständigen zu können, das die weißen Aufpasser nicht mitkriegen sollten.“

Auch Beverly Minor erkannte früh, dass sich mehr erreichen lässt, wenn man Ziele gemeinsam anstrebt. Aufgewachsen mit zehn Geschwistern, gab es bei ihr zu Hause naturgemäß nicht nur Sonnentage, sondern auch viel zu viel Quengelei, oft auch nur wegen Kleinigkeiten. Zu singen – möglichst in der gleichen Tonart – war dabei eine gute Gelegenheit, gemeinsam auf einen grünen Zweig zu kommen.

Queen of Gospel

„Bei uns daheim ging es immer etwas turbulenter zu“, strahlt die Frau, die mit Nachnamen „ Minor“ heißt. Übersetzt bedeutet das unter anderem „Moll“ – eine Stimmung, die auch gut zum Naturell der Künstlerin passt. Geht es nämlich um Gesang, klingt sie eher wie Mahalia Jackson, die Queen of Gospel, als die glockenhafte Mariah Carey. Obwohl Beverly, aktives Mitglied der Christlichen Internationalen Gemeinde in Wien-Favoriten, auch der eher schrillen Pop- und R&B-Sängerin etwas abgewinnen kann.