Prokopetz & Seidl: "Weihnachten entkommt man nicht"

Baum oder nicht Baum, ist die nächste Frage.



Joesi: Wir haben seit Jahren keinen Baum. In den sechs Jahren, die wir einen Baum hatten, war das Thema immer: „Wenn du schon den Baum nicht mit aufputzt, dann schmeiß’ ihn wenigstens weg.“ Dabei wollte ich nie einen Baum. Die Nadeln, der Dreck, das Lametta, völlig unnötig!

Und Sie Gery? Ihre Tochter ist erst zehn.

Gery: Unser Problem war ein anderes. Unser Haus ist sehr modern, da gibt es keine Wände. Wir konnten als schlecht die Türe im Wohnzimmer zumachen, wenn der Baum aufgeputzt wurde. Wohin also mit dem Kind? Deshalb haben wir gesagt, wir helfen dem Christkind beim Baumaufputzen und machen das seither einen Tag vor Weihnachten. Das ist mittlerweile zur Tradition geworden und eigentlich schön – obwohl ich Traditionen hasse.

Da haben Sie es zu Weihnachten schwer.

Gery: Die meisten Menschen wissen ja nicht einmal – da schließe ich mich ein –, woher eine Tradition kommt. Außerdem sind Traditionen ein Korsett für Kreativität. Es steckt immer ein Zwang dahinter.

Das müssen Sie erklären.

Gery: Ich bin einmal bei einem Fleischer auf der Gumpendorfer Straße in einer langen Schlange um Weihnachtswürstel angestanden. Irgendwann waren die Würstel aus und daheim haben alle ein langes Gesicht gemacht. „Jessas, jetzt gibt es keine Weihnachtswürstel!“ Da bekommt so was Unwichtiges plötzlich so ein Gewicht.

Wie Geschenke auch – nicht nur physisch.

Gery: Meine Tochter bekommt nie alle Geschenke auf einmal. Wir versuchen das klein zu halten, sonst ist sie überfordert. Was wünschst du dir zu Weihnachten, Joesi?

Joesi: Gar nichts!

Gery: Ich habe die Antwort erwartet! Stell’ dir vor, du bekommst drei Uhren auf einmal geschenkt. Da weißt du auch nicht, auf welche du schauen sollst.

Joesi: Oh ja! Alle drei schau’ ich mir an! Eine trag’ ich am Christtag, eine am Stefanitag und die dritte schnall’ ich mir gleich um. Bei Uhren kann man mir 200 schenken und ich wäre nicht überfordert, weil ich ein Uhrentrottel bin. Ich finde, Zeit ist ein Phänomen, das angemessen gemessen gehört.

Sie halten also nichts von einer der beliebtesten, aber selten eingehaltenen Weihnachtsregel: „Heuer schenken wir uns nix.“

Joesi: Also ich bin so einer. Ich sag’, ich schenk nix, hab aber meistens ein kleines Packerl mit Ohrringen oder so. Meine Frau schenkt mir auch nix und kommt dann mit einer „Kleinigkeit“. Meistens Zigarren.

Gery: Na gut, das geht, weil beide wissen, dass man sich nicht dran hält. Generell sind wir eh in einer Zeit angekommen, in der sich jeder alles kaufen kann. Wir haben damals ja noch auf ein Paarl Ski gewartet. Das gibt es ja heute nicht mehr.

Joesi: Ich habe damals eine Gitarre zu Weihnachten gekriegt. Mein Vater saß da mit einer Zipfelhaube, wie wir sie fürs Foto aufgesetzt haben. Er war so ein Gaudiwickerl, ist unterm Christbaum gesessen und hat über die Saiten gestreift, obwohl er nicht spielen konnte: Brrrmmmmm! Bling!

Gery: Da hat dein Vater uns allen etwas geschenkt, viele große Hits. Geschenke waren damals noch was Besonderes, heute sind es meistens Anlasskäufe.

Joesi: Meine Frau hat da immer gute Ideen. Wenn wir ein Geschenk brauchen, sagt sie: Du, wir haben im Keller doch noch diesen Zirbenschnaps!“ Das ist ein Wanderpokal.