Best-Of der aktuellen Freizeit

Jedes Wochenende erreicht uns viel Leserpost zur druckfrischen – die zur vorigen Ausgabe war dabei ganz besonders überraschend: Fanclubs von Madonna, von den Niederlanden bis Italien, sind auf unseren Artikel über den Weltstar und den Achtziger-Trend aufmerksam geworden und schrieben uns begeisterte Mails. Das Charisma der Pop-Ikone scheint also ungebrochen zu sein – die Verfilmung ihres Lebens dürfte ein voller Erfolg werden.

In einem anderem Genre, der Schlagermusik nämlich, gilt Jürgen Drews als einer der erfolgreichsten Sänger. In dieser Ausgabe haben wir ihn unter anderem gefragt, wie sein Sommer ohne Mallorca denn so war. Und noch ein Genre-Wechsel, dieses Mal in den Wiener Stephansdom: Wir haben jenen Mann gefunden, der bei der Einweihung der neuen Riesenorgel den Ton angab und sogar „Star Wars“ auf der „Königin der Instrumente“ spielt.

Und tierisch wird es diesmal auch! Stars zeigen es vor: Sie präsentieren sich mit ihren Hunden und das hat Wirkung – viele holen jetzt einen Vierbeiner zu sich. Bitte aber nur, wenn das auch wirklich zum Lebensalltag passt! Designer springen jedenfalls auf diese Entwicklung auf und entwerfen edle Accessoires und Möbel. Sehr schick, teils aber auch etwas schräg. In jedem Fall außergewöhnlich.

Das alles ist nur ein kurzer Auszug aus unserer dies wöchigen Themenpalette, schreiben Sie mir gerne, wie es Ihnen gefällt und wenn Sie Anregungen haben. Freue mich wie immer auf Ihre Leserpost direkt an mich.

Viel Vergnügen mit dieser neuen Ausgabe!