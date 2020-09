Drachen steigen lassen: Der Traum vom Fliegen

In Afghanistan war Drachen steigen zu lassen absoluter Volkssport. Aber im Gegensatz zu anderen Drachen-Hochburgen wie in Indien oder Ostasien gibt es kaum Möglichkeit, afghanische Drachenbauer zu besuchen oder an Festen vor Ort teilzunehmen.

Drachenkampf

Ähnlich wie in Indien liebt man dort vor allem „Drachenkämpfe“ mit leichten Papier/Bambus-Drachen, die Leinen aus Baumwolle werden in Reiskleber und Glasstaub getaucht, um damit die Leinen der Gegner zu durchschneiden. Auch in Japan und Südamerika sind Spiele dieser Art beliebt, mit leichten Abwandlungen. So werden in Brasilien, aber auch in mittelamerikanischen Ländern statt Glasstaub an den Drachen befestigte Messer benutzt, während es in Japan darum geht, den gegnerischen Drachen durch geschickte Manöver zu Boden zu bringen.