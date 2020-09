Warum Bresse-Hühner als die Königinnen des Geflügels gelten

Wenn Birkl mit Besuchern über seine Hühnerweide geht, folgt ihm in einigen Metern Abstand eine gackernde, blaubeinige Schar: Die Hühner sammeln und fressen dann die Heuschrecken ein, die die Besucher im Gras aufgescheucht haben. Und weil Insekten zwar köstlich, aber nicht feist und rund machen, bekommen sie als Sättigungsbeilage eine Bio-Getreidemischung gefüttert. Der Stall ist immerhin 100 Quadratmeter groß, was etwa zwölf Kilo Huhn pro Quadratmeter bedeutet. Zum Vergleich: In der Biohaltung in Österreich sind derzeit 28 Kilo pro Quadratmeter erlaubt. „Und in der Nacht“, sagt Birkl stolz, „hat jedes Huhn genug Platz, um auf einer Stange zu sitzen.“ Dort fühlen sich die Vögel besonders wohl.

Von Natur aus gierig

Das Bresse-Huhn ist das einzige Huhn der Welt, das eine geschützte Herkunftsbezeichnung hat, so wie großer Wein: Als richtiges Bresse-Huhn, Poulet de Bresse, darf nur verkauft werden, was auch in der Bresse geboren und aufgewachsen ist. Die Hühner vom Hendlhof dürfen daher nur Bresse Gauloise genannt werden. „Die Rasse ist aber sowieso nur 50 Prozent des guten Geschmacks“, sagt Birkl. „Die andere Hälfte macht die richtige Haltung.“ Und einen wesentlichen Unterschied gibt es dann doch: In Frankreich werden Bresse-Hühner in den letzten drei Wochen ihres Lebens noch einmal extra gemästet. Sie werden dafür in sogenannte Épinettes gesperrt, Mastboxen, in denen sie sich wenig bewegen können und wo es immer dunkel ist. Dazu bekommen sie einen besonders nahrhaften Brei aus Mais und Milch. Weil sie nichts tun außer zu schlafen und zu fressen, werden sie besonders fett.

Das verträgt sich nicht mit Patricks und Katharinas Vorstellungen von Tierwohl. Sie beschränken sich darauf, ein paar Wochen vor der Schlachtung das Futter zu verändern und die Hühner mit einer Mischung aus Mais und Molke zu füttern. Weil sie von Natur aus gierig sind (und der Brei sehr schmackhaft ist), fressen sie sich von ganz alleine in eine ganz andere Geschmacksliga.