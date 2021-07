Die Entwicklungen wurden hier nicht verstanden

Gab es für Sie konkrete Hinweise auf das Ende des kommunistischen Regimes im Osten?

Es gab Hoffnung. Ich war im August 1989 bei einem Treffen mit Papst Johannes Paul II. in Castel Gandolfo dabei. Der Papst telefonierte ständig mit Polen, er verhandelte, er war involviert. In Rom habe ich das Knistern der Geschichte gehört. Ich war Hauptredner beim Magyar Demokrata Forum in Esztergom, wo ich damals schon die nationale Komponente gerochen habe. Viktor Orbán startete Mitte links, ich unterstützte ihn bei der Parteigründung, sah aber nicht voraus, was er aus der Partei machte. In der ČSSR hat man nicht mit einem Umsturz gerechnet. Kommentatoren wie Timothy Gordon Ash meinten, der Kommunismus bleibe dort bestehen. Wichtig war Václav Havel mit seinem Bürgerforum und in Bratislava die Bewegung „Öffentlichkeit gegen die Gewalt“. Die Teilung der ČSSR war damit vorgezeichnet.

Warum war der Umsturz in Rumänien gewaltsam?

Die herrschende Machtgruppe hat Ceauşescu liquidiert, um selber an der Macht zu bleiben. Das wirkt sich bis heute aus. Securitate-Leute haben noch immer viel im Griff.