Die Rolle von Glasnost und Perestroika unter Michail Gorbatschow darf nicht unterschätzt werden. Dieser Versuch des Generalsekretärs der KPdSU, der eigenen Partei die Macht zu erhalten, führte dazu, dass dieser mächtige Apparat mit sich selber beschäftigt war. Er hatte nicht mehr die Kapazität, die Veränderungen im Vorhof der Sowjetunion, in den Warschauer Pakt-Staaten, unter Kontrolle zu halten.

Wesentlicher ist aber, dass sich in diesen Staaten, etwa in Polen, Bewegungen entwickelt haben, die die Kommunisten dort trafen, wo sie von ihrem Ursprung her am empfindlichsten waren: bei den Arbeitern. Die kommunistische Arbeiterpartei hatte die Arbeiter aber schon lange verloren. Eine neue Gewerkschaftsbewegung unter den Vorzeichen eines christlichen Solidaritätsgedankens entstand in den Industrieregionen Polens. Nową Huta, Katowice und Krakau, das Ursus Werk in Warschau und vor allem die Lenin Werft in Gdańsk waren jene Orte, wo die Arbeiter dieser Betriebe in Konfrontation mit Partei und Regierung traten.