Ein jeder hat sie schon mal genutzt: die blau-weiße Pipibox. Ob beim Musikfestival, auf Baustellen oder kleinen und großen Veranstaltungen, die Firma Pipibox von der Stark GmbH mit Sitz in Irnfirtz (Bezirk Horn) ist seit Jahren österreichweiter Partner, wenn es um Miet-WCs geht.

Vor der Pandemie wurde der Umsatz zu rund 40 Prozent in der Eventbranche erwirtschaftet. Mit Corona brach jedoch diese Einnahmequelle von einem Tag auf den anderen weg. Auch die Baubranche, der zweite große Kunde von Pipibox, stand eine Zeit lang still.

Teamarbeit: „Acht Arbeitsplätze waren dadurch akut gefährdet“, erklärt Christine Resel von der Leitung von Pipibox. „Jedoch gehört es weder zu unserer Unternehmensphilosophie noch zu meiner persönlichen Einstellung und der meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Kopf in den Sand zu stecken. Also haben wir nach einer neuen Aufgabe gesucht.“ Diese war schnell gefunden: Den Boxen fehlte es bisher an Warmwasser, Seifen- und Desinfektionsspendern – in Zeiten einer Pandemie wichtiger denn je. Das wollte man schnellstmöglich ändern.

Das Team tüftelte an Prototypen: Leicht sollte dieses Hygieneboard sein, und einfach zum Anbringen. Bei einem deutschen Hersteller konnten kurzfristig Heizstäbe an die benötigten Bedürfnisse angepasst und bestellt werden. „So war es uns möglich, unser Produkt bereits nach zwei Wochen serienmäßig auszuliefern“, so Resel. Kein Zusatzteil wird dafür benötigt, nichts fix verbaut. Das Hygieneboard kann flexibel an- und abmontiert werden.

Umsatzersatz: „Durch diese neue und innovative Möglichkeit waren wir in der Lage, den Verlust, der durch den Wegfall der Eventbranche entstanden ist, in der Baubranche fast zur Gänze auszugleichen“, zeigt sich Resel stolz.

Und weiter: „Uns allen hat es Mut gemacht, dass wir diese Krise gemeinsam gemeistert haben. Trotz dieser nicht immer einfachen Zeit konnten wir weiterhin all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Arbeitsplatz anbieten. Unser Motto ist seit jeher ,Gemeinsam sind wir stark‘, und dieses hat sich wieder einmal bewahrheitet.“

Das Unternehmen ist österreichweit tätig, Warmwasser gibt es bis jetzt allerdings nur in Wien, Niederösterreich, Burgenland und in der Oststeiermark.

Doch das soll sich bald ändern, nicht zuletzt aufgrund des positiven Feedbacks der Kunden: „Wir sind uns sicher, dass die Neuerungen auch nach der Pandemie bestehen bleiben und Anklang finden“, so Resel.

Somit steht auch einer hygienischen Festivalsaison kaum mehr etwas im Wege. www.pipibox.at