Von D wie Dosenbrot bis Z wie Zahnarzt: Die Pandemie weckt den Erfindergeist

Live-Übertragung aus der Kirche

Ratzersdorf: Filmproduzent Helmut Stamberg ermöglicht, sich trotz Corona von Verstorbenen zu verabschieden.

Seit zwanzig Jahren ist Helmut Stamberg aus Ratzersdorf (St. Pölten) hauptberuflich Filmproduzent. „Ich habe einen Familienbetrieb mit meiner Frau und meiner Tochter“, erzählt er. 1985 hat er mit dem Filmen angefangen. Anfang der 1990er-Jahre wurde er zufällig Zeuge eines Banküberfalls. Er packte seine Kamera aus und hielt alles fest. Seine Bilder wurden vom ORF gezeigt. „Da habe ich gemerkt, dass man damit Geld verdienen kann“, erzählt er und löste einen Gewerbeschein. Da begann auch seine Zusammenarbeit mit dem ORF.

2020 war eine Herausforderung für ihn – fast 50 Prozent seiner Aufträge brachen plötzlich weg – sowohl der ORF als auch Firmenkunden fuhren die Produktionen zurück.

Es tat sich allerdings ein neues Geschäftsfeld für ihn auf, das er dank seines Unternehmergeistes für sich zu nutzen wusste: Er begann, Begräbnisse und Trauerfeiern zu filmen. „Ein Freund von mir war verstorben. Zu der Zeit galten schon Beschränkungen bei Begräbnissen. Das fand ich sehr schlimm, dass sich so viele Menschen nicht verabschieden konnten“, erzählt der ehrenamtlich engagierte Unternehmer. Er investierte in Equipment, damit Live-Übertragungen via Internet möglich wurden: „Das sind intime, berührende Momente, da soll das rundherum stimmig sein.“ Rasch zeigte sich, dass Nachfrage nach seinem neuen Service da war. Er konnte auch Kollegen ins Boot holen, denen Aufträge abhandengekommen sind. www.stamberg.at