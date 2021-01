Österreich im Lockdown: Diese Unternehmen beweisen Innovationsgeist

Seit dem Frühling des Vorjahres hat Karl Plank beinahe täglich mit Corona zu tun. Der 51-Jährige fährt für die Laborfirma medlog, die Labortransporte in ganz Österreich anbietet. Normalerweise führt Plank Bluttransporte in seinem Kofferraum zwischen dem Mostviertel und St. Pölten umher. In den vergangenen Monaten aber auch zahlreiche PCR-Tests.

Planks Einsatz beginnt vor der Arztpraxis: Gibt ein Patient einen positiven Anti-Gen-Test ab, wird ein PCR-Test durchgeführt. Diesen holt Plank ab und bringt ihn zur Auswertung in ein Labor in St. Pölten. Dabei gilt es, höchste Sicherheitsmaßnahmen zu berücksichtigen: „Wir tragen Handschuhe und FFP2-Masken und betreten niemals die Arztpraxis. Der PCR-Test wird in einem Plastiksackerl im Freien vor der Ordination übergeben. Diesen gilt es, so schnell wie möglich ins Labor in St. Pölten zu bringen“, erklärt Plank.

Keine Langeweile

Plank ist seit 1999 selbstständiger Fahrer und zufällig in diesen Beruf gestolpert. Er stammt aus Rabenstein an der Pielach (Bezirk Sankt Pölten-Land) und deckt mit seinem Lieferdienst die Region zwischen dem Pielach-, Traisen- und Triestingtal bis nach St. Pölten ab. Via Computersystem erfährt er, welcher Arzt an welchem Tag Ordination und eine Abholung für ihn bereit hat.

Über Langeweile konnte Plank in den vergangenen Monaten nicht klagen – glücklicherweise. Doch der Beruf bringt auch eine psychische Belastung mit sich: „Natürlich hatte man vor allem am Anfang der Pandemie Angst vor einer Ansteckung. Aber wir halten uns an alle Richtlinien, einen positiven Corona-Fall hatten wir bisher noch nicht im Team“, berichtet Plank.

Neben der steigenden Zahl an zu transportierenden Corona-Tests ist Plank etwas Anderes aufgefallen in den vergangenen Monaten: „Die Leute bleiben vermehrt zuhause und unterlassen Arztbesuche und Vorsorgeuntersuchungen aus Angst vor einer Corona-Ansteckung. Das ist der falsche Weg. Wir befolgen alle Sicherheitsvorkehrungen. Daher meine Bitte: Gehen Sie zum Arzt, wenn Sie müssen!“