Von Webshops & Lieferdiensten: Diese Unternehmer wurden kreativ

Bis zu 80 Kilometer legt Andreas Grubner an manchen Tagen zurück – und das fast nur mit Muskelkraft. Der gebürtige Pielachtaler ist Fahrradkurier in St. Pölten (www.derfahrradkurier.at). 2015 hat sich der gelernte Holztechniker, der eigentlich Musiker werden wollte, selbstständig gemacht. Seitdem ist er aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken und liefert beinahe alles binnen einer Stunde in ganz St. Pölten.

Während andere Branchen in den vergangenen Monaten coronabedingt still standen und immer noch stehen, war Grubner viel unterwegs: „Der klassische Botendienst hat stark zugenommen. Zwar hatten wir weniger Nachfragen von Firmen, dafür hat sich die Nachfrage in den Privatbereich verlegt.“ So wurde Grubner etwa beauftragt, Einkäufe zu erledigen oder Dokumente abzuholen. Grubner arbeitet außerdem seit eineinhalb Jahren mit einer regionalen Greißlerei zusammen, so viele Bestellungen wie in den vergangenen Monaten gab es noch nie: „Wir zählten vier- bis fünfmal so viele Aufträge wie sonst“, erinnert sich Grubner an das Frühjahr. Vor allem Pensionisten hätten den Lieferdienst für Einkäufe genutzt. Einige haben das weiterhin beibehalten.

Lieferung bis zu 250 Kilo

Im Vorjahr hat der Unternehmer ein Lastenrad bestellt, dieses wurde gerade rechtzeitig zum ersten Lockdown geliefert: „Das war lustigerweise perfektes Timing.“ Damit konnte der 30-Jährige nun Europaletten mit bis zu 125 Zentimeter Höhe und 250 Kilogramm Gewicht liefern.

Ursprünglich war der Botendienst nicht mehr als ein Nebenjob, Grubner wollte Musik machen. Doch er entwickelte eine Leidenschaft fürs Fahrradfahren und gründete schließlich „Der Fahrradkurier.“ „Es macht mir irrsinnig Spaß: Der Sport, der Kontakt mit den Kunden, das gibt mir viel.“ Heute beschäftigt Grubner zwei geringfügig Angestellte und eine Teilzeitkraft. Auch mit einer Rikscha trifft man Grubner regelmäßig an, diese kann für diverse Veranstaltungen angemietet werden. Zuletzt kutschierte er das Christkind durch die Innenstadt, um den Kindern eine Freude zu machen. Im Moment beobachtet man ihn häufig mit einem Christbaum am Gepäckträger. „Ich bin wirklich dankbar, dass unser Service so gut angekommen wird“, freut sich Grubner.