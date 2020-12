Mutmacher gesucht! Corona als Motor für Innovation und Kreativität

Dreieinhalb Jahre tragen die Österreicherinnen und Österreicher im Durchschnitt ihre Brille. Mitten im Gesicht. Damit diese perfekt passt – auch in Zeiten von Lockdown und Homeoffice – hat sich Optiker Hannes Forster etwas Besonderes überlegt: eine Online-Brillen-Beratung. „Als Unternehmen der Gesundheitsbranche durften wir zwar auch während des Lockdowns geöffnet haben, aber einige unserer Kundinnen und Kunden wollen lieber von zuhause aus betreut werden. Dem wollten wir nachkommen“, erklärt der 62-jährige Unternehmer.

Service bis zur Haustür

Auf der Website des Unternehmens (www.forster-optik.at) kann man sich einen persönlichen Termin ausmachen, Montag bis Freitag von 9 bis 21 Uhr. „Ein Beratungsgespräch ist also auch neben unseren regulären Öffnungszeiten möglich, am Abend nach dem Homeoffice oder schnell zwischendurch in der Mittagspause“, ergänzt Forster. Per Videoanruf wird ein Beratungsgespräch durchgeführt, 40 Minuten dauert dieses im Schnitt. Dafür wurden sieben langjährige Mitarbeiterinnen, die die entsprechende fachliche Expertise und Erfahrung mitbringen, extra geschult. „Eine Brille ist ja doch Ausdruck der eigenen Persönlichkeit“, erklärt Forster.

Über 1.500 Fassungen sind im System gespeichert, der Kunde bekommt diese nach persönlicher Präferenz, Gesichtsform, Konturen und Proportionen gezeigt und vorgestellt. Anschließend können bis zu vier Modelle gewählt und in den virtuellen Warenkorb gelegt werden. Diese werden nun direkt mit der Post vor die Haustür geliefert.

Zuhause können die Brillen in Ruhe anprobiert und ausgewählt werden. In einem zweiten Beratungsgespräch ein paar Tage später werden offene Fragen geklärt sowie die Gläserauswahl getroffen. Dabei ist es wichtig zu differenzieren, wann die Brille getragen wird: beim Arbeiten vor dem Computerbildschirm, beim Autofahren oder beim Sport.

Die Online-Beratung gibt es seit Anfang Dezember, bereits 20 Kunden haben den Service genutzt und so eine neue Brille gefunden. Jeder Schritt zur Brillenfindung ist online möglich, nur zur Anpassung der Brillenbügel wird ein Besuch in einer der 70 United Optics Partner-Filialen empfohlen.

„Vergangene Woche hat eine Mitarbeiterin einen Herren beraten, der seit jeher eine randlose Brille trägt. Sie legte ihm aufgrund seiner Gesichtsform ein neues Modell mit Fassung in den Warenkorb und schickte ihm diese zu. Schlussendlich hat er genau diese Brille ausgewählt. Das zeugt von der Stilsicherheit und der Expertise unserer Mitarbeiterinnen“, freut sich Forster.

Forster United Optics gehört zu der Kette United Optics, die in Österreich und Deutschland an über 80 Standorten vertreten ist. Schon Forsters Vater war Optiker, 1985 übernahm er den vor rund 70 Jahren gegründeten Betrieb in Melk.

Heute zählt Forster insgesamt 9 Filialen in Niederösterreich und eine in Oberösterreich und beschäftigt über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – auch während des Lockdowns. „Wir haben niemanden gekündigt, unsere Angestellten wurden alle in Kurzarbeit geschickt“, erklärt der Unternehmer.

Langfristiges Projekt

Der Service soll auch nach der Pandemie bestehen bleiben: „Die Kundinnen und Kunden sparen sich dadurch den Weg in die Filiale, können sich auch nach unseren Geschäftsöffnungszeiten beraten lassen, ihre Brillen zuhause probieren und ihre Familie zur Beratung hinzuziehen. Die Online-Beratung wird auch nach dem Lockdown gefragt sein“, ist sich Forster sicher.