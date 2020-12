Mutmacher in der Krise: Wie sich ein Reisebüro und ein Zusteller neu aufstellen

Die Corona-Pandemie bedeutete für viele Unternehmen von einem Tag auf den anderen ein Aus. So auch für Heinz Ressls Seefahrtschule „sea-man-ship“ im englischen Southampton, die er seit zehn Jahren leitete. Daher entschloss sich der gebürtige Kritzendorfer (Bezirk Tulln) kurzerhand, sich zuhause in Niederösterreich zu verwirklichen.

Der Unternehmer betreibt seit 2018 den Sonnhof-Ressl, einen Gasthof mit Beherbergungsbetrieb. Der erste Lockdown brachte ihm zahlreiche Stornierungen. Erst im Jänner dieses Jahres hat Ressls Partnerin Nicola Askapa „Nicoletta’s Bügelladen“ im Haus eröffnet. „Dieser durfte als Hygienebetrieb glücklicherweise den ganzen Lockdown über geöffnet haben, und lief sehr erfolgreich“, freut sich Ressl. Gleichzeitig nutze man die Zwangspause, um ein weiteres Ferienappartement fertigzustellen – „irgendwann werden ja wieder Gäste kommen“ – und Parkplätze zu bauen. Und neue Ideen zu spinnen. Etwa die eines lokalen Spezialitätengeschäfts.

Regionaler Treffpunkt

„Wir sind Netzwerker. Wir können den lokalen Produzenten mit dem hiesigen Kunden zusammenbringen“, so der 59-jährige Unternehmer über seine Idee. Er gründete die „Heini Hiesig OG“ und begann, einen Teil des Sonnhofs in „Heini’s Laden-Lokal“ (www.laden-lokal.at) umzubauen. Heini, das ist eine Zusammensetzung der Vornamen Heinz und Nicola.

Im Jänner 2021 will man eröffnen. Angeboten werden regionale Produkte. „Wir wollen keinem Supermarkt Konkurrenz machen, sondern Qualität fürs Wochenende bieten“, erläutert Ressl, angedacht sind Öffnungszeiten von 7 bis 21 Uhr am Wochenende. Geschenkkörbe kann man bereits jetzt schon telefonisch bestellen (0664/99029991).

Das Segeln hat Ressl aber nicht aufgegeben: Seit 16 Jahren leitet er die „Österreichische Seefahrtschule“, Theoriekurse werden zur Zeit online gehalten. Mit der Gründung einer Segelschule an der Donau in Greifenstein will man das Angebot erweitern und Nachbarn zwischen Wien und Tulln ansprechen. Start ist im April 2021.

„Wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns und ein schwieriges Jahr vor uns. ,What to do with what you have’, das ist ein Motto aus der Seefahrt. Es geht immer darum, das Beste aus dem zu machen, was man hat“, weiß der Unternehmer.