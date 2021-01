Vier UnternehmerInnen erzählen über ihre neuen Geschäftsmodelle

Grundversorgung rund um die Uhr auch während des Lockdowns – das wird vor dem Nah&Frisch-Geschäft in Edlitz (Bezirk Neunkirchen) mit einem Lebensmittelautomaten sichergestellt. Die Bedienung funktioniert wie bei einem Snackautomaten. Das Sortiment ist wesentlich umfangreicher und beinhaltet Eier, Joghurt, Toastbrot, verschiedene Wurstsorten sowie Getränke bis hin zu Tampons.

„Der Automat ist ein Versuch, die Wettbewerbsfähigkeit eines kleinen Nahversorgers zu verbessern“, erklärt der Kaufmann von Nah&Frisch in Edlitz, Martin Freiler. Die Idee dafür habe er zufällig entdeckt und kurzerhand für sein Geschäft umgesetzt. Vor rund drei Jahren habe er den ersten Lebensmittelautomaten in Betrieb genommen. Seitdem sei er in der Umgebung ein Vorreiter und würde Tipps und Erfahrungen mit anderen im Handel teilen, so Freiler.

Lebendes Sortiment

Befüllt wird der Automat ein bis zwei Mal täglich mit frischen Produkten – auch am Wochenende. Das Sortiment werde laufend an die Nachfrage angepasst. Dafür interagiere der Kaufman via Social-Media-Kanäle mit Kundinnen und Kunden, so Freiler. Mittlerweile ersetzt ein größerer Automat den ersten. Der kleinere wurde 2020 statt des Schulbuffets für gesunde Jause in der örtlichen Mittelschule platziert. „Die Schüler können sich nun während des ganzen Schultags Essen und Trinken holen“, sagt Freiler. Für 2021 hoffe man, dass dieser mehr an Verwendung findet, so Freiler.